3 lugares históricos para visitar y rendirle homenaje a Diego Maradona

Desde los barrios humildes de Buenos Aires hasta los estadios que lo convirtieron en leyenda, Diego Armando Maradona dejó una huella imborrable en la Argentina y en el mundo.
Hoy, a pesar de su temprana muerte, su figura sigue viva no sólo en los recuerdos de los fanáticos, sino también en los rincones que habitó a lo largo de su vida. Visitar esos lugares es más que un paseo turístico: es una travesía por la vida de un ícono del fútbol mundial.
Al mismo tiempo, los últimos días del “Diez” y la batalla judicial que se libran tras su muerte añaden capas de complejidad a la historia de Maradona. La admiración convive con la reflexión, el mito con la crítica, y el homenaje con la exigencia de verdad.
Tres lugares que marcaron la vida de Maradona y que hoy podés visitar
- Villa Fiorito: La casa natal de Maradona está ubicada en la calle Azamor 523 y es el escenario de sus primeros pasos en el fútbol y en la vida. Allí vivió hasta aproximadamente los 16 años, cuando su talento lo llevó a otros lugares.
- La Paternal, barrio de Argentinos Juniors: El estadio de Argentinos Juniors (actualmente llamado Estadio Diego Armando Maradona) y sus alrededores remiten al debut profesional del ídolo y al crecimiento de su leyenda.
- Los homenajes en Nápoles y Buenos Aires: En Italia y en Argentina abundan murales, altares y recorridos por los barrios que lo celebran. En Nápoles, por ejemplo, el santuario dedicado a Maradona se ha convertido en un gran imán turístico.