Search
Instagram Facebook Twitter
mi-idea-era-representar-a-diego-como-un-santo-o-4ZJ2NVVTSFF3VBV3FWYMFIBD3Y
Tres para recordar al 10

3 lugares históricos para visitar y rendirle homenaje a Diego Maradona

En el cumpleaños 65 del ídolo argentino, te dejamos tres destinos bien maradonianos para seguir recordándolo.

Desde los barrios humildes de Buenos Aires hasta los estadios que lo convirtieron en leyenda, Diego Armando Maradona dejó una huella imborrable en la Argentina y en el mundo.

Hoy, a pesar de su temprana muerte, su figura sigue viva no sólo en los recuerdos de los fanáticos, sino también en los rincones que habitó a lo largo de su vida. Visitar esos lugares es más que un paseo turístico: es una travesía por la vida de un ícono del fútbol mundial.

Al mismo tiempo, los últimos días del “Diez” y la batalla judicial que se libran tras su muerte añaden capas de complejidad a la historia de Maradona. La admiración convive con la reflexión, el mito con la crítica, y el homenaje con la exigencia de verdad.

Tres lugares que marcaron la vida de Maradona y que hoy podés visitar

  • Villa Fiorito: La casa natal de Maradona está ubicada en la calle Azamor 523 y es el escenario de sus primeros pasos en el fútbol y en la vida. Allí vivió hasta aproximadamente los 16 años, cuando su talento lo llevó a otros lugares.
  • La Paternal, barrio de Argentinos Juniors: El estadio de Argentinos Juniors (actualmente llamado Estadio Diego Armando Maradona) y sus alrededores remiten al debut profesional del ídolo y al crecimiento de su leyenda.
  • Los homenajes en Nápoles y Buenos Aires: En Italia y en Argentina abundan murales, altares y recorridos por los barrios que lo celebran. En Nápoles, por ejemplo, el santuario dedicado a Maradona se ha convertido en un gran imán turístico.

ETIQUETAS:

turismoDiego Maradonadestinos

+ Noticias

Tres para recordar al 10

3 lugares históricos para visitar y rendirle homenaje a Diego Maradona

Por: Agustin Zamora

Reunión

Milei se reúne con los gobernadores para acordar reformas estructurales: Hebe Casado reemplazará a Cornejo

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

El Gobierno adjudicó la tercera etapa de las obras para refaccionar la calle que bordea al Parque San Martín

Por: Redacción NDI

MURIÓ DE PIE

Racing intentó hasta el final, pero no pasó del empate ante Flamengo y se quedó sin final de Libertadores

Por: Lucian Astudillo

servicio meteorológico

Sigue subiendo la temperatura y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI

¿CARRERA ARMAMENTÍSTICA?

El mundo en alerta: Donald Trump ordenó iniciar de manera “inmediata” pruebas de armas nucleares

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter