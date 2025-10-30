3 lugares históricos para visitar y rendirle homenaje a Diego Maradona

Desde los barrios humildes de Buenos Aires hasta los estadios que lo convirtieron en leyenda, Diego Armando Maradona dejó una huella imborrable en la Argentina y en el mundo.

Hoy, a pesar de su temprana muerte, su figura sigue viva no sólo en los recuerdos de los fanáticos, sino también en los rincones que habitó a lo largo de su vida. Visitar esos lugares es más que un paseo turístico: es una travesía por la vida de un ícono del fútbol mundial.

Al mismo tiempo, los últimos días del “Diez” y la batalla judicial que se libran tras su muerte añaden capas de complejidad a la historia de Maradona. La admiración convive con la reflexión, el mito con la crítica, y el homenaje con la exigencia de verdad.

Tres lugares que marcaron la vida de Maradona y que hoy podés visitar