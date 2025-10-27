29 detenidos en un operativo en San Carlos: dos tenían medidas pendientes y otro es acusado por abuso sexual

Con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas urbanas y rurales del Valle de Uco, se llevó a cabo en San Carlos un operativo de alto impacto, el cual combinó patrullajes a pie, controles vehiculares, puestos fijos y vigilancia aérea.

Durante las 24 horas que duró el despliegue, personal de la Departamental San Carlos y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) controló 328 personas, 90 vehículos y 30 motos. Además, se labraron 15 actas viales, se realizaron controles biométricos a 209 ciudadanos y se concretaron 29 aprehensiones, entre ellas un detenido por abuso sexual y dos personas con medidas pendientes de captura.

También se efectuaron tres procedimientos por infracciones al artículo 95 de la Ley 9099, vinculadas al consumo de alcohol en la vía pública.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, con el acompañamiento permanente de la UEP San Carlos, las comisarías 18° y 41°, y equipos de Cuerpos Especiales. La intervención contó además con vehículos aéreos no tripulados (VANT).

Cabe resaltar que, recientemente, San Carlos incorporó una sede de Cuerpos Especiales con pilotos de drones (VANT).