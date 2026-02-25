Search
EFEMÉRIDES

25 de febrero: natalicio del Padre de la Patria, el General José de San Martín

A 248 años de su nacimiento, Argentina recuerda al Libertador que lideró la independencia de medio continente y dejó una huella imborrable.

Este 25 de febrero se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de José de San Martín, uno de los personajes más importantes de la historia argentina. Nació en 1778 en Yapeyú, en lo que hoy es la provincia de Corrientes.

De joven se formó como militar en España, pero cuando comenzaron los movimientos por la independencia en América decidió volver al Río de la Plata para sumarse a la causa. En 1812 creó el Regimiento de Granaderos a Caballo y empezó a participar activamente en la lucha contra el dominio español.

San Martín tenía una idea clara: para que Argentina fuera realmente libre, también debían independizarse los territorios vecinos. Por eso organizó el Ejército de los Andes y en 1817 llevó adelante el famoso Cruce de los Andes, una hazaña histórica por la dificultad del terreno y el clima.

Gracias a esas campañas, se logró la independencia de Chile y más tarde la de Perú, donde fue nombrado Protector. Sin embargo, lejos de quedarse en el poder, decidió dar un paso al costado y años después se fue a vivir a Europa.

Murió el 17 de agosto de 1850 en Francia. Hoy sus restos descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y su figura sigue siendo símbolo de libertad, esfuerzo y compromiso con la patria.

