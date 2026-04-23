23 de abril: por qué se celebra el Día del Libro

Cada 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro, una fecha destinada a promover la lectura, la industria editorial y la protección de los derechos de autor. Esta celebración fue proclamada por la UNESCO en 1995, eligiendo este día como un homenaje a grandes escritores de la literatura universal.

En particular, se recuerda a autores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega, cuyas muertes ocurrieron en fechas cercanas al 23 de abril de 1616. Sus obras han dejado una huella profunda en la cultura y continúan siendo leídas en todo el mundo.

El libro es una herramienta fundamental para el aprendizaje y el desarrollo personal. A través de la lectura, es posible ampliar conocimientos, estimular la imaginación y comprender distintas realidades. Por eso, esta jornada también busca generar el hábito lector desde edades tempranas.

En escuelas, bibliotecas y comunidades, esta fecha suele celebrarse con actividades como ferias del libro, lecturas compartidas, talleres y encuentros con autores. Es una oportunidad ideal para acercarse a los libros, descubrir nuevas historias y recordar que la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y social.