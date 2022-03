El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del agua, una fecha destinada a la concientización sobre el cuidado de un recurso natural fundamental para la vida.

Hace ya varios años el 22 de marzo se lleva a cabo un día de homenaje a un recurso natural que es esencial para la vida en este planeta. Además, se usa esta fecha para buscar concientizar sobre el uso y los cuidados del agua.

Y entrando en el plano de la concientización sobre este tipo de causas, las “asambleas” cumplen un rol fundamental. Estas son agrupaciones de gente auto convocada con un fin en común: proteger los recursos naturales y concientizar a la ciudadanía sobre ciertas problemáticas o crisis.

“Asambleas” que han ganado un gran peso en la sociedad, pues están muy pendientes de la sanción y derogación de nuevas leyes que puedan afectar los recursos de la zona, y porque sobre todo buscan en el día a día concientizar a la gente sobre la crisis del agua y las consecuencias que trae su maltrato-desperdicio. Y para ello Daniel Funes (ambientalista y ex docente), quien forma parte del equipo de la Asamblea de Vecinos Auto convocados de San Carlos, ha estado en diálogos con NDI.

¿Qué buscan las asambleas?

Estas agrupaciones buscan lograr un cambio a nivel políticas (leyes de explotación de recursos), pero más aún, quieren lograr un giro en la cabeza de la gente, así lo decía Daniel: “Si uno piensa en lo que buscamos como asamblea, es proteger el agua. Pero protegerla desde la concientización y de la suma de voluntades, nosotros entendemos que desde las individuales no alcanzaría, no seríamos capaces de enfrentarnos a estos mega proyectos, mega empresarios y a esta cultura de la contaminación que afecta a todo el mundo (…) sabemos que, sin la movilización del pueblo, la clase política y los empresarios no van a producir cambios”.

La crisis del agua crisis que merece mayor atención

Ahora, ¿por qué la crisis del agua merece más atención? Daniel nos lo pudo plantear en el caso de la provincia de Mendoza, esto comentó: “Primero sin agua no hay vida y porque en provincias como Mendoza que es una zona desértica hemos crecido en la creencia de que el agua siempre la vamos a tener, que es suficiente y que hay mucha, y en realidad el agua es un recurso muy escaso en el desierto (…) los pronósticos de los expertos en cambio climático se están haciendo realidad, ante una mayor demanda de agua por el aumento de la población, la respuesta de la naturaleza es que nos está aportando menos agua y que a futuro va a ser peor. La crisis del agua la estamos sufriendo y cada día la vamos a sufrir más, es notable, es concreto, es un dato objetivo, tenemos cada vez menos agua”.

La clase política de Mendoza no ha tomado conciencia



Los defensores de recursos buscan concientizar y si bien las movilizaciones tienden a ser muy pobladas, ¿esta crisis recibe la atención merecida? Daniel opinó al respecto y dijo: “Dos respuestas posibles a la pregunta sobre si hay conciencia, por un lado, una respuesta positiva que es que la gente común cada vez tiene más conciencia de lo que se nos viene con el tema del agua (…) las marchas que se realizan también dan cuenta de esta conciencia social sobre la crisis del agua, la gente sabe que el agua hay que cuidarla (…) Por otro lado, tenemos una respuesta negativa, la clase política en Mendoza no ha tomado conciencia y está desperdiciando años muy valiosos en la adaptación al cambio climático”.

El sueño: generar un cambio



En búsqueda de ese cambio positivo, Daniel contó cual es el giro, sobre los recursos, con el que el sueña: “yo sueño que podríamos generar un cambio positivo, lo primero es que cada vez más gente tomé conciencia de la gravedad de la situación y que esa conciencia se transforme en votos y exigencia a los partidos políticos, ya que no puede ser que en una campaña política se hable de todo menos de cambio climático, cuando este va a afectar a todo lo demás (…) creo que el cambio que necesitamos, es un cambio en la responsabilidad cívica de cada uno de los mendocinos y que cuando un político venga a pedirnos el voto o a proponernos una lista, seamos lo suficientemente valiente para exigir respuestas claras y contundentes sobre que vamos a hacer con el cambio climático, con la crisis del agua y con la contaminación”.

El pedido a la comunidad



A modo de cierre Daniel se paró a pedir el apoyo de la gente y dijo: “Le pediría a la gente que nos pongamos las pilas en lo individual y que exijamos los cambios en lo político, si no somos capaces de generar cambios políticos en el tema ambiental y del agua, difícilmente los cambios individuales generen algo”