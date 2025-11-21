Search
21 de noviembre: Día de la Enfermería

Cada 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Enfermería, una fecha que quedó establecida en 1935, cuando la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería nombró a Nuestra Señora de los Remedios como patrona de la actividad. Desde entonces, el país utiliza este día para reconocer el trabajo que realizan enfermeras y enfermeros en hospitales, centros de salud y distintos servicios sanitarios.

En sus inicios, la enfermería estuvo vinculada al trabajo voluntario y benéfico. Con el paso del tiempo comenzó a formalizarse y a ganar espacio dentro del sistema de salud. En 1939 se creó la primera escuela universitaria del país, lo que marcó un avance clave en la profesionalización de la actividad.

Al día de hoy, existen distintos niveles de formación: auxiliar, técnico y licenciatura, así fue como las universidades y centros terciarios incrementaron la oferta educativa. La matrícula de estudiantes continúa creciendo, impulsada por la demanda del sistema sanitario.

El rol actual en el sistema de salud

La enfermería ocupa un lugar central en la atención diaria: administra medicación, controla signos vitales, realiza procedimientos, acompaña a los pacientes y trabaja en conjunto con equipos médicos y técnicos. Su presencia es fundamental tanto en internación como en guardias, terapias intensivas, áreas de emergencia y acciones de prevención.

ETIQUETAS:

21 de noviembreDía de la EnfermeríaNuestra Señora de los Remedios

