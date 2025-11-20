20 de noviembre: Día Provincial del Agua en Mendoza

Cada 20 de noviembre, Mendoza celebra el Día Provincial del Agua, una jornada que invita a poner en primer plano un recurso que definió la historia, la identidad y el desarrollo de la provincia. La fecha recuerda la sanción, en 1884, de la Ley General de Aguas, una norma pionera que sentó las bases de la distribución y administración del recurso en un territorio naturalmente árido.

Con el paso del tiempo, la Provincia consolidó esta efeméride mediante la Ley 8629, que declaró noviembre como el Mes del Agua y formalizó el 20 como su día central. También el Decreto 1077/12 reforzó este espíritu al instituir noviembre como el Mes de la Cultura del Agua, con el objetivo de promover el uso responsable y la participación social en torno al tema.

La celebración no se limita a un acto simbólico. Escuelas, instituciones y organismos públicos aprovechan estas semanas para desplegar actividades educativas, charlas, concursos y propuestas que acercan a niños, jóvenes y adultos a la comprensión del ciclo del agua, la importancia de las cuencas y el valor de las prácticas cotidianas de ahorro.

La efeméride también permite reflexionar sobre los desafíos actuales. La disminución de nevadas en la cordillera, los caudales cada vez más bajos y la persistente escasez hídrica obligan a mirar el futuro con responsabilidad. Mendoza, que desde siempre debió administrar con precisión cada gota, renueva en esta fecha su llamado a la conciencia de cada ciudadano.