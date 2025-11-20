Search
EFEMÉRIDES

20 de noviembre: Día Provincial del Agua en Mendoza

Una fecha para reflexionar sobre el valor del agua en una provincia que hizo de su cuidado una cultura.

Cada 20 de noviembre, Mendoza celebra el Día Provincial del Agua, una jornada que invita a poner en primer plano un recurso que definió la historia, la identidad y el desarrollo de la provincia. La fecha recuerda la sanción, en 1884, de la Ley General de Aguas, una norma pionera que sentó las bases de la distribución y administración del recurso en un territorio naturalmente árido.

Con el paso del tiempo, la Provincia consolidó esta efeméride mediante la Ley 8629, que declaró noviembre como el Mes del Agua y formalizó el 20 como su día central. También el Decreto 1077/12 reforzó este espíritu al instituir noviembre como el Mes de la Cultura del Agua, con el objetivo de promover el uso responsable y la participación social en torno al tema.

La celebración no se limita a un acto simbólico. Escuelas, instituciones y organismos públicos aprovechan estas semanas para desplegar actividades educativas, charlas, concursos y propuestas que acercan a niños, jóvenes y adultos a la comprensión del ciclo del agua, la importancia de las cuencas y el valor de las prácticas cotidianas de ahorro.

La efeméride también permite reflexionar sobre los desafíos actuales. La disminución de nevadas en la cordillera, los caudales cada vez más bajos y la persistente escasez hídrica obligan a mirar el futuro con responsabilidad. Mendoza, que desde siempre debió administrar con precisión cada gota, renueva en esta fecha su llamado a la conciencia de cada ciudadano.

