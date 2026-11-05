168° Aniversario: Tupungato prepara una serie de actividades protocolares y culturales para celebrar

El pasado domingo, la Municipalidad de Tupungato dio inicio a los festejos por un nuevo aniversario del departamento y este fin de semana seguirán con las actividades para que los vecinos puedan celebrar un año más de su hogar.

Las mismas comenzarán el sábado 7 de noviembre a las 23, cuando los tupungatinos se reunirán en la plaza departamental para vivir la víspera del aniversario. Allí, los vecinos se quedarán esperando la llegada del nuevo año junto a la Patrona Nuestra Señora del Socorro y al Regimiento de Infantería de Montaña 11 que también cumple otro año de su creación.

Al día siguiente, o más bien pasadas algunas horas, las autoridades municipales invitan a la gente a ser parte del desfile escolar cívico militar. Todo comenzará a las 17:30 con el acto protocolar en la explanada municipal y luego partirá el desfile desde la Avenida Belgrano a las 18.

Los festejos continuarán los próximos fines de semana. El 14 y 15 se llevarán distintos espectáculos artísticos y los típicos ranchos en el predio Urquiza. Allí habrá música, baile y comida de la mano de las promociones estudiantiles.

Finalmente, los festejos van a cerrarse el domingo 29, cuando se llevará a cabo la Maratón Aniversario que partirá desde el RIM 11 y llegará hasta la plaza departamental. Aunque habrá dos recorridos, uno de 6km y otro de 12km.