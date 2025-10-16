16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación

Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que busca crear conciencia sobre los problemas del hambre, la malnutrición y la desigualdad en el acceso a los alimentos. La jornada fue establecida en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en conmemoración de su fundación en 1945, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria para todos los pueblos.

Este año, la efeméride tiene un valor especial: la FAO cumple 80 años y promueve el lema “Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores”. Con esta consigna, la organización invita a trabajar colectivamente por sistemas alimentarios más equitativos, sostenibles y saludables, que prioricen la producción responsable, la buena nutrición y la protección del medio ambiente.

En Roma, sede central de la FAO, se llevan adelante múltiples actividades, entre ellas la inauguración del Museo y Red de Alimentación y Agricultura, un espacio interactivo para reflexionar sobre la relación entre los pueblos y la comida. Además, el Foro Mundial de la Alimentación 2025 reúne a líderes, expertos y jóvenes de todo el planeta para debatir estrategias frente a desafíos globales como el cambio climático, los conflictos bélicos y la pérdida de biodiversidad.

A pesar de los avances tecnológicos y de producción, el hambre y la desnutrición siguen siendo una realidad para millones de personas. Se estima que un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia. A su vez, el consumo excesivo de productos ultraprocesados y las desigualdades económicas provocan desequilibrios nutricionales, generando tanto carencias alimentarias como problemas de obesidad y enfermedades crónicas.