15 de octubre: Día Mundial del Lavado de Manos

Cada 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 2008. Su objetivo es recordar que un gesto tan sencillo como lavarse las manos con agua y jabón puede prevenir enfermedades infecciosas y salvar millones de vidas en todo el mundo.

El lavado de manos es una de las formas más eficaces y económicas de reducir la transmisión de virus, bacterias y parásitos. Según la OMS, una correcta higiene de manos puede disminuir en más de un 40% los casos de diarrea y en un 20% las infecciones respiratorias. A pesar de su simplicidad, aún hoy muchas personas no lo realizan con la frecuencia o el método adecuados.

La conmemoración busca fomentar este hábito desde la infancia y reforzar su importancia en todos los ámbitos: en el hogar, las escuelas, los centros de salud y los lugares de trabajo.

Lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño o de toser, y al llegar a casa, no solo protege a quien lo hace, sino también a quienes lo rodean; por lo que, el lavado de manos sigue siendo un símbolo de cuidado, responsabilidad y prevención.