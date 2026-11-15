14 de noviembre: concientización, prevención y detección temprana de la diabetes

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha destinada a informar y generar conciencia sobre esta enfermedad, su impacto en la salud y la importancia de fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

La iniciativa fue impulsada por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991. La elección del día coincide con el nacimiento de Frederick Banting, quien junto a Charles Best tuvo un papel fundamental en el descubrimiento de la insulina en 1921, un avance que permitió desarrollar uno de los principales tratamientos para las personas con diabetes.

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el organismo no puede producir suficiente insulina o no logra utilizarla de manera eficaz. Esta situación provoca niveles elevados de glucosa en la sangre y, si no se controla adecuadamente, puede generar complicaciones en distintos órganos del cuerpo.

Existen distintos tipos de diabetes. La tipo 1 se caracteriza por una producción insuficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. La tipo 2, por su parte, está relacionada con una utilización inadecuada de la insulina y representa la forma más frecuente de la enfermedad. También existe la diabetes gestacional, que puede aparecer durante el embarazo.

Uno de los principales desafíos es lograr un diagnóstico oportuno, ya que muchas personas pueden convivir con la enfermedad sin saberlo. Por eso, los controles médicos periódicos y la identificación de posibles factores de riesgo son herramientas importantes para detectar la diabetes y comenzar el tratamiento correspondiente.

En el caso de la diabetes tipo 2, la adopción de hábitos saludables puede contribuir a reducir el riesgo de desarrollarla. Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular y evitar el sedentarismo son algunas de las medidas que ayudan a cuidar la salud.

La jornada también pone el foco en la importancia del acompañamiento y la educación. Conocer la enfermedad, comprender cómo controlarla y contar con acceso a la atención médica y los medicamentos necesarios permite mejorar la calidad de vida de quienes viven con diabetes.