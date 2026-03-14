14 de marzo: por qué se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis

Cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una jornada destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad ginecológica crónica que afecta a millones de mujeres y que, en muchos casos, permanece sin diagnóstico durante años.

La endometriosis ocurre cuando un tejido similar al que recubre el interior del útero comienza a crecer fuera de él. Generalmente aparece en los ovarios, las trompas de Falopio o en otras zonas de la pelvis. Este crecimiento puede provocar inflamación, dolor intenso y, en algunos casos, dificultades para quedar embarazada.

Uno de los principales problemas de esta enfermedad es que suele detectarse tarde. Muchas mujeres pasan años consultando por dolor menstrual fuerte u otras molestias hasta obtener un diagnóstico correcto. De hecho, especialistas señalan que el diagnóstico puede demorarse entre siete y diez años.

Entre los síntomas más comunes se encuentran los dolores menstruales intensos, el dolor pélvico persistente, molestias durante las relaciones sexuales y problemas de fertilidad. También pueden aparecer trastornos digestivos o urinarios durante el período menstrual.

Se estima que la endometriosis afecta a aproximadamente una de cada diez mujeres en edad reproductiva en el mundo. Por eso, profesionales de la salud insisten en la importancia de prestar atención a los síntomas y consultar cuando el dolor menstrual es muy fuerte o interfiere con la vida cotidiana.