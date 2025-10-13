Cada 13 de octubre se celebra en la Argentina el Día del Psicólogo, una fecha que rinde homenaje a una profesión esencial para el bienestar emocional y social. La elección de este día no es casual: recuerda el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, realizado en Córdoba en 1974, donde se debatió el rol del psicólogo en una sociedad en transformación.

Aquel encuentro fue organizado por la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), y marcó un antes y un después en la consolidación de la disciplina en el país. Desde entonces, el 13 de octubre se convirtió en una jornada para reconocer el trabajo de las y los profesionales que acompañan, escuchan y ayudan a comprender las emociones humanas.

En las últimas décadas, la psicología en Argentina creció enormemente, tanto en el ámbito clínico como en la educación, las organizaciones, la salud pública y las políticas sociales. Hoy, los psicólogos no solo abordan el sufrimiento emocional, sino que también promueven el bienestar, la prevención y el desarrollo personal.

El Día del Psicólogo invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental, un aspecto que durante mucho tiempo fue relegado y que hoy ocupa un lugar central en la conversación social.