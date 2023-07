Así como se lanzaron las inscripciones para pintura / dibujo, fotografía, cuento, poesía e historieta (que cierran este miércoles 26 de julio) ahora es el turno de más disciplinas que hacen a los “Juegos Culturales Tupungato” los cuales fueron instaurados en el año 2016 con el afán de revalorizar a artistas locales, acompañando e impulsando la creatividad individual y colectiva de niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad del departamento.

Este año, bajo el lema “Viviendo cultura” la municipalidad invita a participar justamente a todas las personas del departamento, poniendo en valor que el arte no hace distinción del tiempo, ni la edad y que está en el ADN de todos los tupungatinos.

Estos juegos locales preceden a los “Sanmartinianos” y “Evita”; y si bien puede participar toda la comunidad, sólo algunas categorías son las que permiten clasificar a las instancias provinciales (Juegos Sanmartinianos) y nacionales (Juegos Evita).

“En otros departamentos las categorías no son tan grandes, nosotros abarcamos toda la etapa etaria, desde los chicos chiquititos hasta los adultos mayores, es decir, no hay un rango de edad que no quede involucrado en los Juegos Culturales” destacó el Director de Desarrollo Cultural, Marcelo Pulido.

Disciplinas

Las disciplinas para anotarse en esta instancia son:

Canto solista

Freestyle

Videominuto

Danza individual

Conjunto musical (máximo 4 personas)

Teatro grupal

Teatro unipersonal

Inscripciones

Las personas interesadas en participar de los Juegos Culturales deben anotarse de forma personal, ya que se requiere completar y firmar la ficha de inscripción, y retirar el reglamento con las especificaciones a cumplir en el desarrollo de la disciplina en la que se postulen.

Para Pintura/Dibujo, Fotografía, Cuento, Poesía e Historieta: las inscripciones se realizan en la Dirección de Gestión Cultural (Casa de la Cultura, calle Las Heras y Mosconi) con fecha límite hasta este miércoles 26 de julio, de 8 a 16.

Para Videominuto, Canto solista, Freestyle, Conjunto musical, Danza individual, Danza pareja, Teatro grupal y Teatro unipersonal: las inscripciones se recepcionan en la oficina de la Dirección de Desarrollo Cultural, (Salón de Actividades Culturales Artísticas, calle 9 de julio 175) de lunes a viernes, de 8 a 19; con fecha límite de inscripciones hasta el día lunes 31 de julio.

Requisitos