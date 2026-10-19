Guaymallén declaró la emergencia climática ante la amenaza de El Niño

Ante las advertencias de organismos meteorológicos nacionales e internacionales sobre la llegada de un fenómeno de El Niño, el Concejo Deliberante de Guaymallén sancionó la ordenanza Nº 10420, mediante la cual se declara oficialmente la Emergencia Climática en todo el departamento mendocino.

La medida, que rige desde su promulgación y se extenderá de manera preventiva hasta el 31 de marzo de 2027, busca otorgar al Ejecutivo -conducido por el intendente Marcos Calvente– el marco legal y financiero necesario para ejecutar obras públicas urgentes, acelerar contrataciones y prevenir el colapso del sistema pluvial y de saneamiento.

Una amenaza meteorológica “de intensidad histórica”

El sostén técnico de la ordenanza se basa en un informe conjunto de las direcciones municipales de Saneamiento (firmado por el Ing. David L. Cangialosi) y de Ambiente y Energía, tras las alertas emitidas por los principales centros climáticos:

Pronóstico de la NOAA: el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. estimó en más de un 90% la probabilidad de que El Niño alcance una fuerza excepcional en el período 2026-2027, con un 75% de posibilidades de situarse en el trimestre octubre-diciembre de 2026 entre los eventos de mayor intensidad registrados desde 1950.

el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. estimó en más de un 90% la probabilidad de que El Niño alcance una fuerza excepcional en el período 2026-2027, con un 75% de posibilidades de situarse en el trimestre octubre-diciembre de 2026 entre los eventos de mayor intensidad registrados desde 1950. Alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): el SMN advirtió precipitaciones por encima de lo normal en el oeste de la región de Cuyo, proyectando el pico de mayor riesgo entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Saneamiento y antecedentes críticos: la situación de Guaymallén

La declaración de emergencia no se produce de forma aislada. Guaymallén arrastra una seria vulnerabilidad infraestructural vinculada al reciente colapso del colector cloacal noreste, situación que provocó desbordes e impactó a los distritos de Los Corralitos y Puente de Hierro (lo que había motivado previamente el Decreto de Emergencia Ambiental y Sanitaria N.º 3125/25).

A esto se suma lo suscripto en el Convenio Cuatripartito de mayo de 2026 entre AySaM, el Departamento General de Irrigación, el Ministerio de Energía y Ambiente y el propio municipio. Allí se ratificó que las precipitaciones extraordinarias provocan ingresos masivos de agua y lodo a las redes cloacales debido a la proliferación de conexiones clandestinas de desagües pluviales, por lo que tormentas severas podrían disparar un cuadro sanitario de gravedad.

Para mitigar los efectos del temporal, la Ordenanza 10420 habilita al Departamento Ejecutivo a ejecutar un plan integral de mitigación que incluye la desobstrucción de acequias y cauces, adquisición de maquinaria y asistencia a vecinos damnificados.

Puntos principales articulados en la Ordenanza 10420: