Aumento: cuánto cobrará una empleada doméstica en junio

En el marco de las negociaciones para recomponer el poder adquisitivo del sector frente a la dinámica inflacionaria, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) selló un nuevo acuerdo paritario para el empleo doméstico.

El acuerdo entre los representantes sindicales y las cámaras patronales estableció un sendero de actualizaciones salariales que abarca desde abril hasta julio, modificando además la estructura de los ingresos básicos mediante la absorción de asignaciones previas.

El nuevo esquema de actualización laboral dispone de incrementos mensuales que se aplicarán de forma acumulativa, calculándose cada período sobre el sueldo del mes anterior. El cronograma pactado determinó un ajuste del 1,8% para abril, seguido de un 1,6% en mayo, un 1,5% para junio y, finalmente, un 1,4% en julio.

A la par de estos porcentajes, la paritaria resolvió el destino de la bonificación extraordinaria de $20.000 otorgada originalmente en marzo de este año.

Los negociadores acordaron blanquear dicho monto de manera desdoblada: el primer 50% ($10.000) se acopló al sueldo básico en abril, mientras que la mitad restante se mantendrá bajo el concepto de suma no remunerativa durante el trimestre abril-junio para pasar definitivamente a integrar el básico a partir de las liquidaciones de julio.

Con la aplicación de las actualizaciones correspondientes, los pisos salariales de referencia por hora y por mes para las cinco categorías del régimen laboral quedaron configurados de la siguiente manera:

Supervisión (Primera categoría): El valor de la hora se fijó en $4.297,33 con retiro y en $4.683,64 sin retiro. Los haberes mensuales mínimos pasaron a ser de $536.080,78 y $594.214,11 respectivamente.

Personal para tareas específicas (Segunda categoría): La hora se ubicó en $4.083,26 con retiro y en $4.453,26 sin retiro, con sueldos mensuales básicos de $499.868,28 y $553.536,65.

Caseros (Tercera categoría): El piso por hora quedó establecido en $3.862,18, mientras que la remuneración mensual mínima se ubicó en $488.326,19.

Asistencia y cuidado de personas (Cuarta categoría): Esta rama —que abarca el cuidado no terapéutico de niños, ancianos o enfermos— percibirá un valor hora de $3.862,18 con retiro y de $4.295,26 sin retiro. El salario mensual base se fijó en $488.326,19 (con retiro) y en $541.255,35 (sin retiro).

Personal para tareas generales (Quinta categoría): La franja destinada a las labores de limpieza y mantenimiento del hogar cobrará un mínimo por hora de $3.600,66 con retiro y de $3.862,18 sin retiro. Los sueldos mensuales de referencia quedaron en $441.729,02 y $488.326,19 según la modalidad.



El cierre de esta etapa de negociaciones también aporta previsibilidad sobre el cálculo de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Al respecto, las actualizaciones del cuatrimestre impactarán directamente sobre el medio aguinaldo que se liquida a mitad de año.

De acuerdo con el marco regulatorio vigente en el territorio argentino, la fecha límite estipulada para el abono de esta primera cuota es el 30 de junio. No obstante, debido a que dicha jornada coincide con un día martes, los empleadores disponen de una ventana técnica adicional. La legislación contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento, lo que significa que el depósito del aguinaldo podrá materializarse de manera legal hasta el lunes 6 de julio inclusive.