Por Maria Eugenia Sordi

Si bien no sabemos con exactitud cuándo será el fin del confinamiento, podemos dar por sentado que las actividades no volverán a la normalidad por ahora. Con el trabajo y cursado online, los gimnasios cerrados, la ansiedad, las comidas chatarra, deliverys y el “picoteo” a cualquier hora del día entre otras, aumentar de peso no sería nada sorprendente. En esta nota, la Lic. en nutrición Paula Scalabrella nos dice cómo afrontar este cambio sin perder la cordura.

“No hay que volverse locos, la cuarentena nos alejó de la realidad en la que en verdad vivimos. Hay que llevarla lo mejor que se pueda y lo más importante es pasarla, terminando sanos y salvos…”

El Covid-19 además de transformar nuestras rutinas diarias, también demostró tener efectos en los hábitos alimenticios.

No obstante, esto es positivo ya que podremos aprovechar en adoptar hábitos simples y saludables no solo en el tiempo que reste de cuarentena, sino también para cuando termine.

Entonces, ¿Debo cumplir algún tipo de dieta estricta? Paula Scalabrella (23) es una nutricionista que está en contra de las dietas. Elije enseñar hábitos para toda la vida, donde la comida saludable sea la prioridad, pero sin la necesidad de renunciar al placer, es decir, donde el placer esté legalizado y considera que el estar en casa es un excelente momento para empezar con este cambio.

“La idea es dejarles algunos consejos prácticos para evitar el aumento de peso. Traten de cumplirlos hasta donde puedan, no se exijan demasiado”

Hacer las 4 comidas completas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) en horarios flexibles. Incluir en cada comida una cuota de proteína, hidrato de carbono con fibra y vegetal/fruta. No repetirse el plato. Evitar saltear comidas y pasar largos lapsos sin comer (entre dos o tres horas). Evitar el constante consumo de comidas rápidas y alimentos procesados que sean altos en azúcares, grasas y sodio (snaks, galletitas, productos industriales). Aprovechar el tiempo para cocinar saludable. Es recomendable incluir granos enteros y vegetales en las preparaciones (cereales integrales, legumbres, frutas y verduras de todo tipo y colores). Aprovechar comer en familia. Dialogar, evitar los celulares en la mesa, disfrutar las comidas y comer lento. Antes de ir al supermercado, organizar las comidas de la semana y hacer listado de alimentos. Evitar comprar comidas chatarras en exceso. Evitar las bebidas azucaradas y reemplazarlas en lo posible por agua. Debemos tomar al menos 2 litros diarios. Pueden usar aplicaciones que les recuerden la ingesta o andar con una botellita al lado en todo momento. Realizar actividad física (como mínimo 3 veces a la semana). Pueden buscar rutinas en internet con materiales caseros como sillas y botellas, clases de zumba online, etc. Siempre algo que les guste y los mantenga motivados. Comer una porción todos los días de algo que les guste mucho, ya sea salado o dulce, pero en pequeñas cantidades. De esa forma legalizamos el placer y el deseo disminuye.

“Es importante tomar conciencia de las emociones, aceptarlas y buscar alguna actividad que ayude a calmar esa emoción: leer un libro, pintar un mandala, hacer ejercicio, yoga, llamar amigos, entre otros. Se debe evitar taparlas con comida». Remarcó Paula