1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha Contra el VIH

El 1° de diciembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una efeméride global instituida en 1988 por iniciativa de la World Health Organization (OMS), con el fin de visibilizar el impacto del VIH/SIDA, promover su prevención, así como celebrar los avances en tratamiento y atención sanitaria.

A pesar de los avances médicos, el VIH sigue siendo un tema de salud pública que requiere atención constante. Los tratamientos actuales permiten llevar una vida plena y reducir al máximo las posibilidades de transmisión, pero todavía existen barreras de acceso, falta de información y estigmas que afectan a miles de personas.

world aids day

La jornada también recuerda la importancia del testeo temprano. Saber el diagnóstico a tiempo permite iniciar tratamiento cuanto antes y mejorar la calidad de vida. Además, las pruebas son rápidas, gratuitas y confidenciales en gran parte del país.

El Día Internacional de la Lucha contra el VIH no es solo una efeméride: es un recordatorio colectivo de que la educación sexual, la prevención y la empatía son herramientas fundamentales.